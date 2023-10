Les habitants des villes moches devraient "avoir le droit de se droguer", selon Philippe Caverivière

Au mois de juin dernier, lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, la mairie de Mons-en-Barœul a été incendiée. Un temps que Philippe Caverivière vient presque à regretter : "Les émeutes de juin, la douce époque des voitures brûlées, des bâtiments dégradés, des affrontements violents entre citoyens et policiers. Le bon temps où la France n'était pas envahie par les punaises de lit. Nostalgie quand tu nous tiens", se souvient-il.



Les travaux pour la reconstruction de la mairie de Mons-en-Barœul devraient durer deux ans. "En même temps, Rudy a demandé un jacuzzi dans son bureau et une barre de pole dance à l'accueil, c'est limite... comme un maire du Sud finalement", ironise Philippe Caverivière.

Chaque commune a ses petits défauts et pour donner du courage aux habitants, Philippe Caverivière a une idée : "On a parlé récemment de la France moche et des villes moches et bien je suis pour, je le redis, la dépénalisation des stupéfiants dans les villes moches, à Sochaux, Grenoble et Montbéliard, ces gens-là doivent avoir le droit de se droguer", assure-t-il.