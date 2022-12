"Harry & Meghan" sur Netflix : le jour où Lady Diana est décédée à Paris

Ce soir-là, peu après minuit, Lady Diana et son compagnon, le milliardaire Dodi Al Fayed, quittent le Ritz. Diana, âgée de 36 ans, a divorcé un an plus tôt du Prince Charles. A 4h du matin, la princesse des cœurs n'est plus.

Sa popularité est au sommet et la presse à scandales, avide de tout savoir d’elle. Les paparazzis la pourchassent en cette fin d’été dans le tunnel de l’Alma.

Le SAMU est intervenu tout de suite pour essayer de la réanimer, puis Lady Di a été transportée à l’hôpital. Dodi Al Fayed, lui, est mort sur le coup dans l’accident.

C’est à la Pitié-Salpêtrière que Diana succombe à ses blessures. A l’hôpital, un homme l’a veillée : Daniel Bourdon, policier à l’époque, est appelé pour “la sécurité rapprochée d’une haute personnalité", comme il le raconte dans l'émission de RTL L’Heure du crime.

Quand Lady Di décède, Daniel Bourdon accompagne dans l'ascenseur une infirmière et le corps de la princesse : "Ils vont improviser une chapelle ardente pour la visiter. Je vais me retrouver seul avec elle pour la sécurité immédiate. Elle a cette petite griffure au front et rien d'autre. Elle est belle, elle semble dormir".

Le Pr Bruno Riou, chef du service de réanimation, a tenté de la sauver. C’est lui qui vient annoncer à la presse le décès de Lady Di.

Dans les couloirs de l’hôpital, les personnalités politiques commencent à arriver en catastrophe. Dans un bâtiment entouré par les forces de l’ordre, l’ambassadeur du Royaume-Uni et Jean-Pierre Chevènement viennent au chevet de la princesse.

Mais le père de Dodi Al Fayed, venu voir son fils, ne pourra pas voir Lady Diana cette nuit-là. Jean-Pierre Chevènement s’y oppose.

Le ministre de l’Intérieur préfère éviter un incident diplomatique. Il ne veut pas donner accès au corps à la famille Al Fayed avant la famille royale, l’ex-belle famille de Diana.

