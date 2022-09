"Emily in Paris" (Netflix) : les premières images et la date de diffusion de la saison 3 dévoilées

Lily Collins et son béret déjà célèbre dans "Emily in Paris"

Ce n'est pas qu'une frange. Netflix a dévoilé le nouveau visage d'Emily in Paris et celui-ci a de quoi surprendre. Pour la saison 3 de cette comédie romantique, Lily Collins arbore une nouvelle coiffure. Les fans devront attendre le 21 décembre prochain pour découvrir pleinement la nouvelle saison. En attendant, la courte bande-annonce dévoile déjà quelques indices.

"Ça arrive de couper sa frange quand tout va bien", lance Emily, à bout de nerfs. Une affirmation qui confirme que si le style du personnage a un peu changé, ses problématiques sont toujours les mêmes. Notre Américaine préférée est toujours dans un triangle amoureux inextricable entre le Français Gabriel, interprété par Lucas Bravo, et le Britannique Alfie, joué par Lucien Laviscount.

La saison 1 d'Emily in Paris était un divertissement total. On suivait les aventures d'une jeune Américaine exilée à Paris pour apprendre aux Frenchies comment faire du marketing à l'américaine. Dans notre belle capitale, elle découvrait notre art de vivre à la française. Bien sûr, tout n'était que cliché. La saison 2, quant à elle, nous avait davantage déçus. Les fans sont donc impatients de découvrir si cette saison 3 renouvelle -ou non- la magie.

