publié le 06/11/2018 à 09:02

J'adore les Corses. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une maison là-bas, je n'en ai pas les moyens... Mais j'aime la pugnacité des Corses, la façon dont ils défendent leur identité, leur culture et leur langue. Sauf que là les gars, il n'y a pas un petit hiatus ? Non ? Je veux dire l’autonomie ne s’arrête pas à vos poubelles. Si ? Parce que le côté "à vous la Beauté, à nous les 83.000 tonnes de déchets", c'est pas un super deal pour nous, le continent.



Et puis alors, dans quel esprit fumeux de Shadock en transe a pu germer l'idée géniale de transporter des ordures sur des centaines de kilomètres (bonjour le bilan carbone !), pour mieux pouvoir les incinérer, de façon bien bien polluante, dans des usines à Toulouse et à Nîmes ? Loin donc, parce que sur "l'île intra-muros" si j'ose dire, on n'est pas trop pour l'incinération d'habitude, mais là c'est ailleurs, du coup, c'est pas pareil.

Un coût exorbitant

D'ailleurs, tout ceci est surtout complètement absurde d'un point de vue économique. Entre le transport et le retraitement à des centaines de kilomètres, ça va coûter une fortune, non : 108 euros hors taxe pour l'incinération, auxquels s’ajoutent 142 euros pour le conditionnement et la traversée maritime, soit un budget total de 15 millions d'euros quand même ! Je vous le concède, ça faire cher le déchet.

Autant vous dire que Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse que j’ai eu au téléphone, n’était pas ravi-ravi, c'est rien de le dire, de ce combo bateau/incinération désastreux dont il hérite et qu'il va devoir gérer à son corps défendant alors que lui rêvait d'une solution écolo et insulaire.



Bon, en attendant qu'il mette en place les poubelle de ses rêves, on peut peut-être se rassurer en se disant que la Corse a réussi, mine de rien, et sans en faire une publicité excessive, à percer le mystère de la pierre philosophale. Ou comment transformer les poubelles en or. Du moins pour les usines de retraitement du continent, parce que pour le contribuable insulaire ou continental, c'est moins sûr, mais c'est comme ça !