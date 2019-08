publié le 11/08/2019 à 08:02

En pleine période de vacances où, comme prévu, ce week-end est très dense sur les routes avec le dernier chassé-croisé de l'été, il est important de bien se sentir lorsqu'on est au volant. Être à l'aise lorsqu'on conduit, personne ne vous en empêchera mais pourtant, certaines chaussures ou tenues décontractées ne sont absolument pas adaptées et donc à éviter.

Avec la chaleur, en allant à la plage, on peut être tenté de conduire torse nu. Cela n'est pas interdit, il faut le savoir, mais fortement déconseillé selon Anne Lavaud de la Prévention routière : "En cas de choc, même un choc minime, la ceinture peut vous brûler et vous blesser alors qu'un simple t-shirt aurait permis de l'éviter".

Autre conseil à ne pas négliger, éviter de conduire en tongs. Là aussi, ce n'est pas prohibé mais vous risquez de vous mettre en danger selon l'intéressée : "Ce n'est pas pratique. Les pieds glissent et ont tendance à sortir de la tong. On peut ne plus être maître des pédales et prendre un risque supplémentaire de perte de contrôle". Des études ont d'ailleurs démontré qu'avec des tongs, les temps de freinage peuvent être deux fois plus lents.