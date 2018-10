publié le 02/10/2018 à 16:09

Toujours plus de réunions pour les cadres. Selon un sondage Ifop réalisé pour le site Wisembly, ils consacrent 27 jours de travail par an à leurs réunions, sur la base d'une semaine de 35 heures.



Si la durée moyenne d'une réunion a diminué, 69 minutes contre 79 minutes en 2015, le nombre de rencontres a augmenté. En moyenne, les cadres participent à 3,5 réunions par semaine, soit plus qu'en 2015. Un cadre a d'autant plus de chances de multiplier les réunions qu'il est un homme, bien payé et travaille dans une entreprise de plus de 5.000 salariés, selon le sondage.

Enfin, une écrasante majorité estime perdre son temps avec ces rencontres à répétition. Si 92% d'entre eux affirment participer régulièrement à des réunions au travail, ils ne sont que 12% à estimer qu'elles sont toutes "réellement productives et efficaces".