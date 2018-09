publié le 19/09/2018 à 09:31

Ce mercredi 19 septembre, j'ai retenu cette proposition d'un jeune député de Moselle, qui a pour but de relocaliser en France tous les centres d'appel téléphonique. Il s'appelle Ludovic Mendès et il a une idée toute simple : à chaque coup de fil que vous passerez à un centre d’appels, votre interlocuteur devra vous dire d'où il vous parle...



Parce que, entre nous, qui n'a jamais connu cet énorme moment de solitude ? Vous savez, quand vous êtes au sommet de votre angoisse parce que votre connexion internet ne marche pas, que votre portable a buggé, que votre machine à laver perd des hectolitres de flotte, et que ça fait 10 minutes montre en main que vous subissez une musique insupportable de ce numéro le plus souvent surtaxé.

Et quand enfin, ça décroche, vous tombez sur une personne charmante, adorable... Mais dont vous sentez qu'elle est très loin de vos préoccupations. Et pour cause ! En vrai, elle est aussi très loin de chez vous, le plus souvent dans un pays du Maghreb. Et sa seule arme pour vous répondre, c’est un formulaire pourri dans les cases duquel vous ne rentrez jamais. Vous le sentez cet immense moment de solitude qu’on a tous connu ?

Les centres d'appel favorisent l'emploi

Eh bien Ludovic Mendès, il veut tout simplement forcer les entreprises à nous dire : "Bonjour, votre appel est traité en Inde, au Maroc, en Tunisie...", histoire de motiver un peu nos patrons pour que les emplois restent chez nous.



Mais il y a encore des centres d'appel aujourd'hui en France ? De moins en moins malheureusement... Pourtant c'est un fabuleux gisement d’emplois : 264.000 quand même ! Mais, on continue à les supprimer avec toujours le même argument : la main d'œuvre est moins chère ailleurs.



Sauf que notre député est persuadé que les entreprises gagneraient à revenir au pays. Qui mieux qu'un picard, un breton, ou un basque pour conseiller les habitants de sa région ? Et même si c'est par pur cynisme : les entreprises ont intérêt, pour leur image, à dire qu'elles favorisent l’emploi local !



Bon, je vous rassure, ce matin, moi je vous parle depuis Neuilly... et c’est comme ça !