Les BookTokeurs, ces influenceurs littéraires qui séduisent les jeunes

Réconcilier les jeunes avec la lecture, c'est l'objectif de plusieurs vidéastes, qui proposent sur les réseaux sociaux des critiques littéraires. On les appelle "BookTokeurs" ou influenceurs littéraires, et ils cartonnent sur YouTube, TikTok et Instagram. Ils s’appellent Audrey Le souffle des mots ou encore Jules Comme César. Ce dernier a plus de 120.000 abonnés sur Instagram, et poste ses coups de cœur plusieurs fois par semaine.



En une minute, l'influenceur s’affiche en position "selfie", avec un livre à la main. Il tutoie son public, parle plutôt vite et résume en un instant un angle du livre choisi. Son objectif : partager au plus grand nombre l’amour de la lecture : "Cela me tenait à cœur de partager mes lectures en parlant des thèmes qui structurent la vie comme l'amour, la vengeance, l'argent, l'amitié, la mort. C'est émotionnel", explique le vidéaste. Il y en a pour tous les goûts, des romans jusqu'aux contes en passant par des livres de développement personnel. Cela permet de ratisser un public plus large, aujourd'hui composé de jeunes adultes, souvent des femmes.