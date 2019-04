"Les armes illégales viennent du cadre légal", selon un expert

publié le 24/04/2019 à 08:45

Nantes a été marquée par une fusillade dans son centre-ville lundi 22 avril où un homme a perdu la vie. Plus généralement, le nombre de règlements de compte semble augmenter chaque année partout en France.

Jean-Charles Antoine, expert en trafic d'armes estime qu'il n'est pourtant pas simple de se munir d'une arme à feu en France : "Non, ce n'est pas si facile que ça, heureusement. Il y a les armes qui sont détenues légalement, il faut passer par tout un ensemble de processus d'achat, de vérifications administratives et judiciaires. Si vous répondez favorablement à toutes ces exigences, vous pouvez détenir une arme chez vous".



Il souligne qu'aucune arme n'est construite illégalement, elles le deviennent : "Les armes illégalement détenues viennent toutes du cadre légal. Elles sont fabriquées dans le milieu légal, c'est là qu'est la différence avec le trafic de drogues où le produit est illégalement construit. Les armes deviennent illégales soit parce qu'elles sont volées en usine, chez des particuliers, dans des magasins ou bien revendues sous le manteau grâce à un contact criminel".

À l'heure actuelle, il est impossible de savoir combien d'armes sont illégalement détenues en France : "C'est fluctuant en permanence puisque lorsqu'une arme est utilisée pour un règlement de compte par exemple, elle est ensuite brûlée, on cherche à s'en débarrasser. Approximativement, plusieurs dizaines de milliers d'armes illégales circulent" conclut-il.