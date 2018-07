Les actualités de 8h : derniers préparatifs avant le défilé du 14 juillet

publié le 14/07/2018 à 08:35

Bleu Blanc Rouge... indéniablement les couleurs du week-end puisqu'avant la finale de la Coupe du Monde entre les Bleus et la Croatie dimanche à 17h à Moscou, il y a déjà la Fête Nationale aujourd'hui. 14 juillet, avec son traditionnel défilé sur les Champs-Elysées, et plus de 4.000 militaires qui vont battre le pavé.



Des femmes et des hommes vont descendre la plus belle avenue du monde et on attend également 220 véhicules. À 8h, Place de l'Étoile à Paris les pilotes effectuent les derniers réglages, les militaire prennent des photos. Derniers préparatifs avant le fameux défilé qui débutera à 10h.

Les invités d'honneur cette année sont Singapour et le Japon, dont le Premier ministre a finalement dû annuler sa venue à cause des inondations qui endeuillent son pays.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde : la finale France-Croatie est demain à 17h. Et l’engouement est tel que les fabricants de drapeaux ne chôment pas ces derniers temps submergés par les commandes.



Sécurité : Gérard Collomb a annoncé le déploiement de 110 000 policiers et gendarmes tout au long du week-end sur l'ensemble du territoire pour faire face à un contexte de menaces toujours élevé.



Météo : avec les fortes chaleurs ces dernières semaines il faut s'hydrater. Boire de l'eau c'est efficace, surtout quand elle est fraîche. Autre solution pour faire baisser la température, une session piscine à l’arrivée. Courage si vous prenez la route.