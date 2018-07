publié le 13/07/2018 à 18:46

Les Français ne voient pas comment la victoire pourrait échapper aux Bleus face à la Croatie, dimanche à 17 heures. C'est l'enseignement du dernier baromètre Odoxa Groupama pour RTL et Bein Sports. Trois quarts des Français suivront la finale, 8 sur dix pronostiquent une victoire tricolore. Si c'est le cas, 25% des personnes interrogées, soit 12 millions d'adultes, comptent sortir dans la rue pour fêter un éventuel titre de champions du monde.



Mais quoi qu'il arrive, 8 Français sur 10 ont d'ores et déjà une bonne image de l'équipe de France. Le comparatif 98-2018 c'est presque l'égalité parfaite : 47% des sondés estiment que les Bleus de Deschamps leur procurent autant d'émotion que ceux de Jacquet.

La Coupe du Monde n'est pas encore gagnée, il reste un match à jouer, néanmoins 76% des sondés se disent fier d'être Français, grâce à Mbappé et les autres. 63% oublient leurs soucis du quotidien et 51% se voient même se renforcer le lien social et la fraternité.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Lotto NL) a remporté au sprint la 7e étape vendredi à Chartres, devant le Colombien Fernando Gaviria.



Sécurité - 110.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays ce week-end pour le 14 Juillet et la finale de la Coupe du Monde.



Justice - Ils sont accusés d'avoir gravement brûlé deux policiers avec des cocktails Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016 : 13 des 17 mis en examen dans cette affaire ont été renvoyés devant les assises.