Météo en France du samedi 14 juillet 2018 : une journée entre soleil et ondées

publié le 14/07/2018 à 07:34

Le temps sera variable sur l'hexagone en ce samedi 14 juillet, jour de fête nationale. La météo sera partagée entre soleil et ondées, avec des averses orageuses dans le Centre-Est, selon le bulletin de Météo-France. Dans le Sud-Ouest, le ciel sera variable dès le matin et donnera quelques averses. Elles resteront plus fréquentes sur le relief toute la journée. Dans l'après-midi de belles éclaircies se développeront ailleurs.



De l'Auvergne aux Alpes, le temps sera chaotique. Après une matinée bien ensoleillée, un ciel plus menaçant s'imposera au fil des heures. Des averses orageuses se développeront et résisteront jusqu'en soirée. Sur le nord du pays, ciel variable avec un soleil tout de même largement présent. Seules des ondées éparses seront possibles de la région parisienne à la frontière belge.

Côté températures

Les minimales seront comprises entre 12 et 16 degrés de la Bretagne aux Ardennes, 15 à 19 ailleurs et jusqu'à 19 à 23 dans le Sud-Est. Les maximales affichent 22 à 25 degrés en bord de Manche, 27 à 31 ailleurs sur la moitié nord et 29 à 34 dans le sud.