Les actualités de 7h30 : Zero Waste attaque Intermarché et Pizza Hut

publié le 30/08/2018 à 08:36

C'est une première en France : l'association Zero Waste, qui lutte contre le gaspillage, va porter plainte aujourd'hui devant le tribunal de Strasbourg contre des franchisés d'Intermarché et de Pizza Hut car ils ne pas respectent l'autocollant "Stop Pub".



L’association a mobilisé 600 personnes dans la ville depuis novembre pour prendre des photos de leurs boites aux lettres. Elle a aussi fait constater le dépôt de prospectus par huissier. L'autocollant "Stop Pub" est utile et il permet de réduire de 90% le nombre de prospectus et de pubs dans les boites, mais certaines enseignes ne le respectent toujours pas. Zero Waste leur lance un avertissement par cette première plainte au pénal.

Thibault Truchet, responsable juridique à Zéro Waste a affirmé qu'il y avait "encore trop de gaspillage", et qu'il fallait "faire réagir les enseignes".

À écouter également dans ce journal

Politique : Emmanuel Macron s'est amusé mardi à comparer les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations, et les Français, "Gaulois réfractaires au changement", revendiquant des identités à la fois nationale et européenne.



Justice : l'homme qui a reconnu avoir violemment agressé Marie Laguerre sera jugé aujourd'hui. Cette étudiante de 22 ans avait été giflée en plein Paris par un homme qui l'avait sifflée et à qui elle avait répondu.





Football : à 14 heures, Didier Deschamps présente sa liste pour les prochains matchs de l'équipe de France. La première depuis le sacre du Mondial à Moscou. À 18 heures a lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Moment important, décisif même pour les trois clubs français engagés le PSG, Monaco et Lyon.