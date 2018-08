et Loïc Farge

publié le 30/08/2018 à 06:20

C'est énervant, vous n'en voulez pas, et pourtant votre boîte aux lettres déborde de prospectus inutiles. Zéro Waste a mené une enquête précise à Strasbourg. Depuis novembre, 600 de ses membres ont pris des photos de ce qu'ils ont trouvé dans leurs boîtes (des boîtes sur lesquelles il y avait un autocollant "Stop pub").



Deux enseignes ont été identifiées : Intermarché et Pizza Hut, qui continuaient à inonder les boîtes. L'association a fait constater le problème par huissier. Elle a appelé les entreprises pour qu'elles arrêtent, sans succès.

Dans son action en justice ce jeudi 30 août devant le tribunal de police de Strasbourg, Zéro Waste va invoquer un article du Code pénal qui interdit à quiconque de déposer des objets dans un endroit privé alors que le propriétaire n'en veut pas. L'idée est d'envoyer un signal à toutes les autres enseignes qui ne respectent pas "Stop pub".

14 kilos de prospectus par an et par personne

Chaque Français reçoit 14 kilos de prospectus dans sa boîte chaque année. Le petit autocollant fonctionne assez bien. Selon l'Agence de l'environnement, un tiers des Français l'utilisent, ce qui leur permet de réduire de 93% le volume de papiers inutiles. Mais certaines enseignes ne jouent toujours pas le jeu.



Zéro Waste a décidé de les montrer du doigt. Elle menace de le faire dans d'autres villes. Car 14 kilos par an et par personne, ça fait plus de 900.000 tonnes de papier. Il faut ajouter l’énergie, l'eau, l'encre toxique pour les imprimer. Il y a des gens qui aiment les lire. Mais ceux qui collent "Stop pub" sur leur boîte aux lettres aimeraient qu'on les laisse tranquille.