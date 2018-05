Gaspillage : une association récolte les viennoiseries non consommées dans les hôtels

publié le 08/05/2018 à 06:18

C'est un ancien veilleur de nuit qui a eu l'idée. Antoine Janot travaillait dans un hôtel et constatait, tous les jours, que des dizaines de viennoiseries étaient jetées à la poubelle. Il a eu l'idée de les récupérer, dans un premier temps à Paris.



Il va les collecter avec un triporteur électrique. Il cherche des partenaires financiers, car il compte créer des emplois : il veut engager des personnes en réinsertion. Les pâtisseries seront ensuite redistribuées à l'Armée du Salut, à la Protection civile ou à Saint-Vincent de Paul.

Et il ne va pas s'arrêter au croissant. Les buffets de petit-déjeuner sont des sources énormes de gaspillage. Il compte aussi, dans un second temps, récupérer les fruits, les légumes et tout ce qui part à la poubelle quand les clients n'en veulent pas.

Dans les hôtels, il y a aussi un autre gisement de produits à recycler : ce sont les draps, les oreillers, les serviettes, quand ils commencent à être légèrement usés. Antoine compte récupérer tous ce matériel au profit de personnes déshéritées. Les hôtels qui joueront le jeu pourront bénéficier d'un label "hôtels solidaires".

48 établissements parisiens jouent le jeu

Quarante-huit établissements parisiens ont déjà donné leur accord. Car c'est une profession qui cherche des idées pour réduire le gaspillage. Jusqu'à présent, elle insistait surtout sur les serviettes. Laver le linge dans tous les hôtels de France consomme autant d'eau qu'une ville de 200.000 habitants. C'est pour ça qu'on vous demande de réutiliser vos serviettes.



Désormais, quand Antoine aura commencé sa collecte, la lutte contre le gaspillage concernera aussi les buffets du petit-déjeuner.