publié le 20/04/2019 à 07:56

On célèbre un triste anniversaire ce 20 avril. Il y a 2 ans, jour pour jour, le policier Xavier Jugelé était assassiné par un terroriste sur les Champs-Élysées. Depuis, une plaque a été installée sur l'avenue pour lui rendre hommage. Elle avait été vandalisée le mois dernier, lors de l'acte XVIIIe des "gilets jaunes". Le père de Xavier Jugelé, Michel, espère que cela ne recommencera pas.



"C'est ce que j'ai dit à plusieurs autorités : on ne sait pas vers où on l'on va, si l'on doit se venger sur des monuments ou des plaques commémoratives. C'est facile, il y a marqué 'capitaine de police' (le grade de Xavier Jugelé)", explique Michel Jugelé au micro de RTL.

"On nous annonce un samedi noir. J'espère qu'ils (certains "gilets jaunes") ne vont pas recommencer", espère-t-il en ce 23e week-end de mobilisation.



