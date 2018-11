publié le 22/11/2018 à 22:45

Une enquête pour "injure publique à caractère raciste" a été ouverte jeudi 22 novembre après la publication d'une vidéo où des migrants sont insultés en marge d'un blocage de "gilets jaunes" dans la Somme, a-t-on appris auprès du parquet d'Amiens. Mardi matin, des "gilets jaunes" alertés par du bruit ont signalé à la gendarmerie la présence de migrants dans un camion-citerne bloqué sur un barrage à Flixecourt (Somme).



Dans une vidéo tournée sur place et publiée sur les réseaux sociaux, un homme appelle à faire un "barbecue géant" avec les migrants, en paraissant se réjouir de l'intervention des forces de l'ordre. "On a été bons les gars, mieux que la douane !", entend-on également alors que les migrants descendent du poids lourd, interpellés par les gendarmes.

Une enquête a été confiée jeudi à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Amiens "pour injure publique à caractère raciste", un délit pénal passible d'un an d'emprisonnement, a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Amiens, Alexandre de Bosschère. "On espère pouvoir identifier en particulier le caméraman, qui tient les propos" en question, notamment grâce à des témoignages, a-t-il précisé. Dans un communiqué mercredi, la CGT douanes a indiqué avoir déposé plainte pour "injure et diffamation" et "incitation à la haine raciale", dénonçant des propos "abjects".