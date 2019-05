publié le 04/05/2019 à 06:00

Pour le 25e samedi consécutif, les "gilets jaunes" se rassembleront ce 4 mai dans plusieurs villes de France afin de manifester contre le gouvernement et pour demander plusieurs mesures, comme l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Malgré les annonces d'Emmanuel Macron au sortir du grand débat, et les mesures dévoilées par Édouard Philippe cette semaines, le mouvement demeure actif.



À la suite de la mobilisation du 1er mai, où les "gilets jaunes" ont reçu le renfort des militants syndicaux, il s'agira de donner un nouveau souffle à la contestation après deux weekend de baisse. Ainsi à Paris ce sont trois cortèges qui ont été déclarés auprès de la préfecture.

À 11h30, une manifestation partira de la gare du Nord pour rejoindre la place de la Nation. Plus trad, à 14h30, des "gilets jaunes" rejoindront la rue Patay dans le 13e arrondissement en partant du Jardin des plantes. Entre temps, un autre défilé reliera les abords de BFMTV à ceux de la Maison de la radio, indique franceinfo.

Des manifestations annoncées sur Facebook

Comme depuis plusieurs semaines, la préfecture de police a interdit les rassemblements dans certains secteurs de la capitale comme le quartier des Champs-Élysée, autour de Notre-Dame de Paris et autour de l'Élysée ainsi que de l'Assemblée nationale. Un arrêté préfectoral a interdit par ailleurs deux rassemblements place de le République en raison de "risques de troubles à l'ordre public".



En région, les "gilets jaunes" ne seront pas en reste. Des groupes créés sur Facebook annoncent des manifestations à Roanne, Montpellier ou encore Saint-Étienne. La Dépêche relaie une manifestation "dans les rues de la ville rose". Dans d'autres villes (Nantes, Angers...), les préfectures ont annoncé l'interdiction de rassemblements non déclarés. À Lyon, les "gilets jaunes" feront cause commune avec les jeunes qui se mobilisent en faveur du climat. À Strasbourg, c'est une kermesse qui sera organisée dimanche 5 mai, annonce Dernières nouvelles d'Alsace.