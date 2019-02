publié le 10/02/2019 à 00:05

Invité dans l'émission "On refait la télé" ce samedi 9 février sur RTL, François Berléand a clairement donné son avis sur le mouvement des "gilets jaunes", dont l'acte 13 a mobilisé 51.400 personnes selon le ministère de l'Intérieur. "Tous ce mélange de revendications qu'il peut y avoir actuellement, c'est du grand n'importe quoi. On ne s'écoute plus", a déclaré le comédien au micro de Jade et Éric Dussart. "Moi, depuis le début, ils me font chier les 'gilets jaunes'".



S'il explique qu'au début du mouvement, l'acteur comprenait et soutenait les revendications des manifestants, il admet néanmoins que les nombreux blocages, qui caractérisent le mouvement depuis le premier acte du 17 novembre dernier, l'exaspèrent. "Il y a une liberté de circuler, une liberté de travailler. Pourquoi bafouer ça ? Les 'gilets jaunes' n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui travaillent, que ça coûte de l'argent, que les manifestations qui ont dégénéré à Paris, ce sont les assurances, et donc eux qui les payent, tout le monde paye".

Et le comédien assume ce discours sans langue de bois : "Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Il y a des gens qui pensent comme moi aussi. Et c'est bien dommage que personne ne le dise, parce que je pense que c'est une grande majorité de gens qui n'ont pas la parole pour dire 'stop' aux 'gilets jaunes'. Mais moi je m'en fiche pour la bonne raison que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. (...) C'est ma liberté. Et ce n'est pas une question de soutenir Macron ou pas. C'est une question d'être Français, fier de l'être et de se dire qu'on vit dans un beau pays".