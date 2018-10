publié le 14/10/2018 à 08:09

"Faîtes votre stock de Roundup avant le 31 décembre". Une affichette du Bricomarché de Carhaix en Bretagne pour la promotion de l'herbicide au glyphosate a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. La grande surface s'est excusée de sa "maladresse".



"Au 31 décembre nous n'aurons plus le droit de le vendre en magasin donc nous avons mis en avant ce produit, et on attire le client en utilisant une affiche pour que ça tape à l'œil. Elle a été enlevée et le Roundup retiré", explique la direction du magasin.



Extraordinaire le Bricomarché de Carhaix qui incite à faire des stocks de saloperies avant leur interdiction... pic.twitter.com/fZ2CHHuSq7 — Régis Delanoë (@rdelanoe) 12 octobre 2018

Devant le mécontentement de ses clients, le Bricomarché s'est de plus excusé dans un communiqué sur Facebook. "Il s'agit d'une erreur humaine et non d'une provocation de notre part. Nous allons proposer de ce fait des produits en adéquation avec les cultures biologiques", précise la publication. Pourtant, ironie de l'histoire, le buzz d'internet a tout de même attiré des clients en manque de désherbant.

À écouter également dans ce journal :

Portugal - L'ouragan Leslie a touché le pays dans la nuit de samedi à dimanche 14 octobre. Les vents violents ont arraché des arbres et 15.000 personnes sont sans électricité. Leslie poursuit sa route vers l'Espagne.



Paris - Anne Hidalgo a annoncé l'ouverture de l'Hôtel de ville cet hiver pour les sans domicile fixe. Elle souhaite anticiper le problème de l'hébergement avec une halte de nuit dédiée aux femmes.



Vatican - Deux figures catholiques du 20è siècle vont être canonisées par le pape François. Le pape Paul VI et l'archevêque de San Salvador, Monseigneur Oscar Roméro vont devenir Saint.



Rugby - Triple succès français pour le coup d'envoi de la coupe d'Europe. Montpellier, Toulouse et le Racing 92 l'ont emporté face à Edimbourg, Bath et LLanelli.