publié le 01/03/2019 à 07:20

C'est une vente aux enchères pour le moins insolite qui a été réalisée à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Ce jeudi 28 février, Gérard Merlier, chasseur de météorites, a réuni 25 passionnés de l'espace pour leur vendre sa collection de météorites, qu'il a mis 20 ans à constituer. Pour rappel, il en tombe seulement 150 chaque année sur Terre, plus toutes celles qui se perdent en mer.



Avant de présenter une par une les pierres aux acheteurs venus de toute la France, le commissaire priseur demande au collectionneur comment il authentifie les pièces : "Il faut une loupe pour regarder chaque météorite et surtout un aimant, sachant qu'elles sont magnétiques. C'est comme ça que l'on reconnaît les météorites".

Le clou de la vente était une pierre de 19 kilos, découverte en 2002 au Maroc, qui a été vendue pour 20.000 euros. Gérard Merlier a reconnu avoir du mal à s'en séparer : "Au fond de moi, je ne voulais pas qu'elle parte. Je me suis dis personne n'en veut, je la ramène à la maison, ça ne me dérange pas".

En France depuis le début du XIXème siècle, les découvertes de météorites sont rares puisqu'il n'y en a qu'une tous les six ans en moyenne pour une pierre de plus de 200 grammes.

À écouter également dans ce journal

Tendances - Le tabac augmente à nouveau ce vendredi 1er mars. Vos cigarettes vont vous coûter 50 à 60 centimes de plus, ce qui met le paquet de Marlboro à 8,80 euros. Le paquet devrait progressivement passer à 10 euros d'ici fin 2020.



Politique - Emmanuel Macron a fait une visite surprise à Pessac, où Marlène Schiappa participait à une réunion de 400 femmes dans un gymnase. Il s'est dit frappé par la forte présence des femmes sur les rond-points et dans la rue, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes".



Sports - À 100 jours du début de la Coupe du Monde, l'équipe de France féminine de football a été battue par l'Allemagne (1-0) en match amical à Laval. C'est la première défaite de l'équipe de Corinne Diacre depuis presque 1 an.