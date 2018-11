publié le 15/11/2018 à 07:27

Cette affaire continue de prendre de l'ampleur. Huit personnes, cinq hommes et trois femmes, sont mises en examen depuis vendredi 9 novembre pour viols et agressions sexuelles répétées sur quatre de leurs enfants entre 2009 et 2017.



Parmi les auteurs présumés, âgés de 25 à 48 ans, un couple et deux anciens couples. Les hommes ont été placés en détention mais les femmes sont libres sous contrôle judiciaire. L'une d'elle clame son innocence au micro de RTL. "Je suis innocente, je n'ai jamais touché un enfant de ma vie. J'ai été mariée avec un homme qui a violenté mes enfants, qui me violentait, qui violait mes enfants", explique Nathalie, âgée de 48 ans.

Un de ses fils de 25 ans est en prison, tout comme son compagnon actuel. Son incarcération est aujourd'hui une incompréhensible, selon elle. "Ça fait trois ans que je le connais, il s'est toujours occupé de ses enfants. C'est un bon gars, il est près à rendre service à tout le monde, il a le cœur sur la main", dit-elle.



