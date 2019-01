Les actualités de 6h30 - Les Français se marient de plus en plus tard

Moins de bébés et des mariages de plus en plus tardifs. 38 ans pour les hommes, 36 pour les femmes, d'après le dernier bilan de l'Insee publié hier, mardi 15 janvier. En 2018, 235.000 mariages ont été célébrés, dont 6.000 entre personnes de même sexe. En 2017, pour la sixième année consécutive, le nombre de Pacs a augmenté pour atteindre 194.000.



Le bilan souligne aussi la baisse de la fécondité depuis quatre ans, avec 1,87 enfant par femme, contre 1,90 en 2017. La France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne. La France représente 13% de la population européenne, elle est le deuxième pays le plus peuplé derrière l’Allemagne qui compte 82,9 millions d’habitants.

Les Français font toujours moins de bébés, avec 12.000 bébés en moins en 2018 par rapport à 2017 selon l'état des lieux de l'Insee, fruit du recensement.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - Un manifestant "gilet jaune" de Bordeaux toujours dans le coma. Il a été touché à la tête samedi par des tirs de balles de défense. L'IGPN est saisie. Une vidéo circule sur internet. Depuis le début du mouvement, 6 manifestants auraient été grièvement blessés en perdant un œil ou une main, selon les confidences à RTL d'une source policière haut placée.



Carlos Ghosn - Les heures de Carlos Ghosn sont comptées à la tête de Renault. Des représentants du gouvernement français seront à Tokyo aujourd'hui pour préparer la succession. Le tribunal a rejeté hier la demande de libération sous caution de celui qui est toujours officiellement aujourd'hui le PDG d la marque aux losanges.



Handball - Les Français ont tenu le choc face à l'Allemagne. Les Bleus restent invaincus au Mondial. Ils ont égalisé dans les dernières secondes. Match nul 25 partout.