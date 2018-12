publié le 31/12/2018 à 07:13

Dans tout le pays, des militants des "gilets jaunes" appellent à se rassembler sur les ronds-points qu'ils occupent pour certains depuis un mois et demi. En Bretagne, à Plérin, près de Saint-Brieuc, plusieurs militants sont déterminés à ne rien lâcher. "De par le début du mouvement, qui était sur une contestation globale de la politique sociale du gouvernement, on ne peut pas lâcher", affirme un membre du mouvement. "Avec les petites fausses mesures qui ont été faites, il est évident que si on veut obtenir des choses concrètes, on est obligé d'aller au bout de notre démarche", conclut-il.



Pendant ce réveillon, les "gilets jaunes" pourront écouter les vœux d'Emmanuel Macron, qui prendra la parole à 20 heures. L'exercice s'annonce périlleux après cette année difficile pour le chef de l'État. La colère semble indomptable et pourtant il devra trouver les mots qui apaisent, qui rassurent. Le défi pour Emmanuel Macron sera de renouer le lien, le dialogue, convaincre des Français qui, dans une immense majorité, lui sont hostiles. Il devra les convaincre qu'il est capable de montrer davantage d'écoute.

Saint-Sylvestre - Malgré la menace terroriste, malgré les "gilets jaunes", les festivités sont maintenues sur les Champs-Élysées. Le cœur touristique de Paris sera une nouvelle fois le point de rendez-vous des badauds et curieux, qui viendront assister à un spectacle très encadré. Pour accéder au périmètre il faudra se soumettre à des fouilles, certaines stations de métro seront fermées au cours de la soirée.

Société - Qui dit changement d'année dit changement de tarifs avec par exemple une revalorisation du Smic de 16 euros net par mois. Les pensions de retraite augmenteront de 0,3%. Les changements auraient pu être bien plus nombreux sans les mouvements sociaux. La contestation a freiné quelques mesures gouvernementales.



Élysée - Alexandre Benalla affirme à Médiapart qu'il a continué à échanger avec Emmanuel Macron après son licenciement. La présidence avait indiqué ne plus entretenir aucun contact avec Alexandre Benalla depuis son éviction.