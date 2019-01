avec Arnaud Tousch et La rédaction de RTL

publié le 11/01/2019 à 06:34

C'est une possibilité désormais offerte à toutes les municipalités pour améliorer la sécurité des piétons. Le code de la route permet d'aménager une zone tampon devant chaque passage piéton.



Il s'agit d'un marquage au sol, en plus des bandes blanches, de 2 à 5 mètres de chaque côté. Les voitures ont obligation de s'arrêter au niveau d'une ligne dessinée sur la chaussée. Le dispositif a été testé à Strasbourg, et le comportement des conducteurs s'est amélioré. Alors d'autres villes ont choisi d'en installer, notamment à Poissy, dans les Yvelines.

"Ça devrait permettre de ralentir encore davantage et d'éviter les accidents. D'autant plus que maintenant les piétons ne traversent pas toujours sur les passages piétons", déclare une habitante de la ville.

Ces zones tampons sont pour le moment testées sur les passages piétons proches des écoles. "Si c'est positif, on augmentera [le dispositif] sur le nombre de passages de la ville de Poissy, on en a plus de 900", a annoncé à RTL Karl Olive, le maire de Poissy.

