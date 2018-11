Elina Dumont, ex-SDF : "Une fois qu'on mendie c'est encore plus dur"

et Ryad Ouslimani

publié le 30/11/2018 à 07:47

Elle a été sans-domicile fixe avant de devenir intervenante dans le domaine sociale puis comédienne. Depuis plusieurs années, Elina Dumont est sur plusieurs fronts à la fois. A-t-elle le sentiment de vivre plusieurs vies, comme pour rattraper le temps perdu. "Tout à fait", répond-elle spontanément sur RTL.



"Quand j'ai eu pour la première fois à 44 ans mon studio de 19 m², j'ai eu trop les boules. J'ai dit : 'Maintenant j'ai presque 50 ans, j'ai fait quoi de ma vie ?' Parce que j'ai passé mon temps à trouver un toit. Et là j'ai dit : 'Je vais en faire un combat'", confie Elina Dumont, qui refuse de dire "SDF", car "ça déshumanise", et emploie les termes "sans domicile fixe" ou "sans abris".

Enfant de la Dass (Direction des affaires sanitaires et sociales), elle a été dans plusieurs familles d'accueil et virée de l'école à 14 ans. À 18 ans, elle arrive à Paris sans argent, et découvre alors la vie dans la rue. "La 'rue sèche', c'est vous êtes à la rue, vous ne connaissez pas les associations, vous ne savez même pas que le numéro 115 existe (le Samu Social ndlr). Vous êtes livrée à vous même", raconte Elina Dumont.

Dans un monde où "ce sont les plus roublards qui s'en sortent", elle estime que mendier est une étape à ne pas franchir. "Une fois qu'on se met par terre et qu'on mendie, je pense que pour se relever ça va être encore plus dur. La plupart des sans-abris qui sont invisibles ne mendient pas", explique-t-elle. "Ne pas mendier, c'est garder une certaine dignité", ajoute Elina Dumont.