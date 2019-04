Vacances d'été : c'est le moment de demander ou renouveler votre passeport

publié le 10/04/2019 à 07:02

Avis à tous ceux qui souhaitent partir à l'étranger cet été : pensez dès ce mois d'avril à faire renouveler ou tout simplement à demander votre passeport. La course contre la montre ne va pas tarder à s'enclencher et les files d'attente en mairies vont rapidement s'allonger.



Pour pouvoir récupérer ce document, impératif pour pouvoir voyager hors des frontières de l'Union européenne, il faut compter au minimum deux semaines mais cela peut aller jusqu'à plusieurs mois selon la période et le lieu. Et à l'approche des vacances d'été, la demande est très forte, c'est pourquoi il ne faut plus tarder.



Pour cela, c'est très simple, il suffit de se rendre dans la mairie de votre choix, avec les documents nécessaires : 2 photos d'identité, un justificatif de domicile, des timbres fiscaux d'un montant de 96 euros, une copie intégrale d'acte de naissance ou une carte d'identité et un formulaire rempli en ligne ou sur place. Si vous craignez de manquer de temps, privilégiez les mairies où le temps d'attente sera moins long (villes de taille moyenne ou petite plutôt que grandes métropoles), du fait d'une plus faible demande.

Une procédure d'urgence pour certains cas précis

Il existe également une procédure d'urgence, qui vous permet de recevoir un passeport numérique en 48 heures pour 30 euros. Ce dernier, valable un an, n'est délivré que sous certaines conditions : un déplacement urgent pour des raisons humanitaires ou médicales, ou bien des raisons professionnelles, comme par exemple un départ précipité ne pouvant être différé.



Dans tous les cas, pensez-bien à vérifier tous les passeports de vos proches avant le départ, puisqu'il faut dans certains pays que cette pièce d'identité soit valable 6 mois après votre date de retour en France. C'est notamment le cas pour l'Australie, le Brésil, la Chine ou encore la Russie, et plus généralement pour tous les pays où un visa est demandé. La raison de cette obligation ? Ces pays anticipent votre possible envie de séjourner plus longtemps une fois là-bas, en demandant prolongation de visa.