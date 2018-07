Qu'éprouve-t-on quand on devient grand-parent ?

publié le 27/09/2017 à 07:00

Les grands-parents d'aujourd'hui ne ressemblent plus à l'image d'Épinal que l'on se faisait d'eux autrefois. Ils sont jeunes, modernes et bien souvent encore actifs. Voir son enfant devenir parent à son tour est une grande étape de la vie. Elle peut être vécue avec un grand bonheur (chouchouter ses petits-enfants, recevoir leur tendresse en plein cœur...) mais aussi parfois avec trouble face au temps qui passe et à ce nouveau statut que l'on acquiert. Comment gère-t-on ce cap important ? La grand-parentalité est-elle l'une des clés de l'épanouissement des seniors ?

Invités

- Annie Schwab : Directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l'émission



Maxi du 25 au 29 septembre 2017

- Yves Durand : journaliste et chroniqueur à La Croix, auteur de "Grand-père débutant" et "Tu sais quand tu es grand-père quand…", éditions First



Grand-père débutant

Tu sais que tu es grand-père quand...

- Caroline Cotinaud : auteure "psycho-socio-rigolo" de "Grands-parents débutants", "Grand-mère débutante" et "Tu sais que tu es grand-mère quand...", éditions First



Grands-parents débutants

Grand-mère débutante

Tu sais que tu es grand-mère quand...

