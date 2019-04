Changer de vie : est-ce à la portée de tous ?

publié le 10/04/2019 à 07:00

L'envie de prendre le large pour réinventer son existence et y donner plus de sens habite bon nombre d'entre nous : quitter la ville pour la campagne (et vice-versa), se lancer dans une reconversion professionnelle impliquant un changement de cadre, suivre un nouvel amour, s'expatrier... Si certains trouvent la force d'entreprendre des démarches pour sauter le pas, d'autres y pensent parfois toute une vie sans oser se lancer (freins intérieurs, financiers, familiaux...). Peut-on faire de ce rêve une réalité ?



Invités

- Florence Besson, auteure de Toucher terre (Editions Flammarion)

- Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine

