Moteur à hydrogène : l'entreprise Bosch signe un partenariat révolutionnaire

publié le 04/05/2019 à 10:04

Bosch, ce sont des essuie-glaces, des batteries, des plaquettes de frein, des bougies. Le leader mondial de la conception de pièces automobiles vient de signer un partenariat avec la société suédoise Power Cell qui fabrique des piles à combustibles pour les voitures fonctionnant à l'hydrogène.



Ce partenariat est une révolution car l'entreprise allemande se démarque de plus en plus dans la production de batterie pour les voitures électriques et se focalise sur l'hydrogène car c'est peut-être une meilleure solution. Bosch est persuadé que la technologie purement électrique n'est pas la plus adaptée notamment pour les transports routiers, il faut une plus grande autonomie !

En Europe le retard s'accumule en matière de recherche et de production de batteries électriques et ça, Bosch l'a annoncé dés l'année dernière. Se rapprocher de l'hydrogène est une sorte de message, inutile de dépenser des milliards d’investissements dans l'électrique, s'il est impossible de concurrencer le marché asiatique.