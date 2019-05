publié le 20/05/2019 à 13:28

Les Français préfèrent acheter la voiture qui leur plaît, même si ça leur coûte un peu plus cher, et tant pis pour l'écologie. Et ce record de 30% de malus appliqué aux véhicules neufs devrait être battu assez rapidement car une nouvelle norme, plus sévère, baptisée WLTP, s'appliquera l'an prochain pour le calcul du malus. En réalité, cette norme est déjà en place depuis le 1er septembre. Les constructeurs doivent désormais l'afficher.



Et elle est beaucoup plus réaliste sur le calcul des émissions polluantes car elle tient compte des conditions réelles d’utilisation dans la circulation, ce qui fait grimper les résultats de l'ordre de 10 à 25 %. Autrement dit, certaines voitures qui échappaient encore au malus y auront droit.

Ainsi, pour certains modèles qui n'ont absolument rien de sportif, comme les SUV, le malus pourrait même doubler, passer de 1.500 à 3.000 euros, voire plus, car pour la première fois le calcul va prendre en compte les options, c'est-à-dire tout ce qui a un impact sur la consommation : les pneus, les équipements, les barres de toits... Un casse-tête pour le calcul.

À écouter également dans ce journal

