publié le 26/02/2019 à 05:27

Six salariés sur dix avouent s'ennuyer au travail, selon une enquête menée sur internet par l'agence Qapa*, relayé par BFMTV. Pour 29% des femmes et 26% des hommes, il est même "très ennuyeux". Les hommes semblent en revanche le vivre beaucoup mieux, puisqu'ils ne sont que 39% à déclarer "ne pas vivre bien du tout" cette situation contre 51% pour les femmes.



En revanche, cet ennui n'est pas nécessairement accompagné d'un sentiment de travail vide de sens, puisque seulement 31% des femmes et 28% des hommes jugent que leur travail n'a aucun intérêt. Si le sens de leur travail n'est pas en cause, l'ennui est le plus souvent provoqué par un manque de perspective d'évolution, des tâches répétitives ou encore une hiérarchie peu à l'écoute.

Il apparaît également que la quasi totalité des salariés cache cet ennui professionnel : 89% des femmes et 91% des hommes.

*Sondage réalisé entre le 13 et le 20 février 2019 auprès des 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr, dont 52% de non-cadres et 48% de cadres.

