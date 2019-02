Mark Hollis, chanteur du groupe Talk Talk, est mort à l'âge de 64 ans

publié le 26/02/2019 à 00:02

Il était l'une des voix des années 1980-1990. Mark Hollis, chanteur du groupe Talk Talk et compositeur et interprète du culte Such a Shame, est mort à l'âge de 64 ans, ont annoncé plusieurs de ses proches lundi 25 février.



Alors que la rumeur circulait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures, la triste nouvelle a été confirmée sur Twitter par le groupe britannique The The, puis par The Guardian, qui a cité le tweet-hommage du cousin par alliance de Mark Hollis.

"Je suis très choqué et attristé d'entendre que Mark Hollis est décédé", a indiqué l'ancien bassiste du groupe, Paul Webb, sur Facebook. "Musicalement c'était un génie, et c'était un honneur et un privilège d'avoir joué avec lui dans le groupe", a-t-il ajouté.

"Repose en paix, Mark Hollis", a également tweeté Anthony Costello, cousin par alliance du musicien. "Mari et père merveilleux. Homme fascinant, fidèle à ses principes. Avait pris sa retraite de la musique il y a 20 ans, mais restait une icône musicale indéfinissable", a-t-il ajouté.



Né à Londres le 4 janvier 1955, Mark Hollis crée Talk Talk en 1981. Le groupe New Wave sort quatre albums et laisse deux titres aujourd'hui encore cultes s'étant classés dans le Top 10 dans plusieurs pays : Such a Shame et It's My Life. Après la séparation du groupe en 1992, Mark Hollis reste discret jusqu'en 1998 où il sort son premier et seul album solo, simplement baptisé Mark Hollis.

Very sorry to hear the news that #MarkHollis of #TalkTalk has died. He was behind some of the finest albums of the 1980s / early 1990s. R.I.P. pic.twitter.com/IoTuAkGCUf — THE THE (@thethe) 25 février 2019

> Talk Talk - Such A Shame (official video with lyrics)