et Martin Planques

publié le 15/11/2018 à 18:45

Un recul de presque 14%. Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a fortement baissé en octobre. Au total, 275 personnes sont mortes sur les routes, soit 44 de moins que l'an dernier à la même époque.



Cette baisse, indique la Sécurité routière, concerne "tout particulièrement" les automobilistes et dans une moindre mesure les motocyclistes. Mais "la mortalité des piétons est la plus élevée pour un mois d'octobre depuis dix ans avec plus de 60 piétons tués", note-t-elle, sans en détailler les circonstances.

Après une chute en juillet (-5,5%) puis en août (-15,5%), la mortalité sur les routes de métropole avait augmenté en septembre (+8,8%, par rapport à septembre 2017). Malgré ce rebond, la tendance générale est à la baisse de la mortalité sur les routes : entre novembre 2017 et octobre 2018, le nombre de tués est en recul de 6,5%. Et sur les dix premiers mois de l'année, la Sécurité routière a recensé 195 morts de moins que sur la même période l'an dernier (2.689 contre 2.884).

