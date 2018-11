publié le 30/11/2018 à 19:42

Le programme, nommé Barracuda, avoisine les 10 milliards d'euros. Il concerne six nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Le premier, Le Suffren, est pratiquement terminé, il sera mis en service en 2020. Il mesure 99 mètres de long et pèse 5.000 tonnes.



Ce sous-marin sera dirigé par une équipe de 63 marins dont 12 officiers. Plus de 400 corps de métiers ont été mobilisés pour construire ce sous-marin. Cinq autres suivront. Le Suffren compte 750.000 pièces pour 160 kilomètres de câbles. La première tôle a été découpée il y a près de 11 ans dans les chantiers navals de Cherbourg. Des milliers de test ont été réalisés.

Sa mission sera d'assurer la protection du porte-avion Charles de Gaulle et de son successeur. Ce sous-marin pourra également tirer des torpilles et des missiles de croisière. Il pourra également aider au déploiement des forces spéciales en toute discrétion.



À écouter également dans ce journal

Politique - La réunion organisée à Matignon avec les "gilets jaunes" a viré au fiasco ce vendredi 30 novembre. L'un des deux représentants présents a quitté la résidence du Premier ministre avant même d'avoir pu entamer les débats. La cause ? Il souhaitait que l'entrevue soit filmée en direct ; sa demande étant refusée, il a immédiatement quitté les lieux. Les "gilets jaunes" manifesteront encore demain sur les Champs-Élysées.



Faits divers - Un lycéen d'Argenteuil (Val-d'Oise) muni de deux armes a été interpellé dans son établissement jeudi 29 novembre. Un troisième pistolet a été retrouvé à son domicile. L'élève, qui avait embarqué ses armes factices mais très réalistes dans son sac, ne les a pas exhibées dans son lycée. L'adolescent de 16 ans est toujours en garde à vue.



International - Emmanuel Macron a rencontré Mohammed Ben Salman à Buenos Aires (Argentine) dans le cadre du G20. Le chef de l'État a demandé au prince héritier saoudien d'associer des experts internationaux sur l'affaire Khashoggi, un journaliste tué dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Ben Salman est soupçonné par la CIA d'avoir commandité le meurtre.