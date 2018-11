publié le 30/11/2018 à 18:56

On l'annonçait cruciale, mais les qualificatifs pour évoquer la réunion de ce vendredi 30 décembre entre Édouard Philippe et un représentant des "gilets jaunes" sont plutôt "fiasco" et "rendez-vous manqué". Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, était au côté du Premier ministre à Matignon. Invité de RTL Soir, il préfère relativiser cette rencontre, au cours de laquelle, rapidement, l'un des deux "gilets jaunes présents" a préféré tourner les talons.



"Le mouvement des 'gilets jaunes' est un mouvement spontané", rappelle François de Rugy. Le ministre de l'Écologie estime que cette discussion "n'était pas une négociation". "On ne fait pas une négociation avec un mouvement qui pour l'instant n'est pas structuré, n'a pas désigne ses porte-paroles et n'y arrive pas d'ailleurs", argue-t-il, affirmant que cette configuration n'arrange "pas du tout" le gouvernement. "Moi je préférerais qu'il y ait des interlocuteurs avec qui on peut discuter", affirme François de Rugy.

"Avec le Premier ministre, nous avons rencontré de très nombreux acteurs hier et aujourd'hui et nous avions souhaité répondre positivement à la demande - je rappelle que c'était une demande des porte-paroles des 'gilets jaunes' - de rencontrer le Premier ministre. (...) Moi je regrette qu'on n'ait pas pu le faire avec une délégation plus importante, mais nous avons eu un échange avec deux d'entre eux. L'un d'entre eux nous a dit qu'à partir du moment où l'échange ne pouvait pas être filmé il se retirait. L'autre a poursuivi l'échange. On a vraiment balayé beaucoup de sujets. Il a porté des messages. Cette personne a vraiment fait passer des messages", affirme le ministre.