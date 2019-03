Brexit : les députés britanniques rejettent l'accord pour la 3e fois

publié le 29/03/2019 à 15:47

Nouvel échec. Les députés britanniques ont recalé ce vendredi 29 mars, pour la troisième fois, le Traité de retrait de l'Union européenne (UE) négocié par la Première ministre Theresa May.



L'adoption de cet accord devait permettre au Royaume-Uni d'éviter une rupture trop brutale avec l'UE, dont il est membre depuis 46 ans. Longuement négocié par Theresa May, il aurait permis un retrait le 22 mai, suivi d'une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020. Il a été rejeté par 344 voix contre 286.

Ce vote laisse un Royaume-Uni en crise. Le gouvernement britannique a désormais jusqu'au 12 avril pour proposer un plan B aux dirigeants de l'Union européenne. En l'absence de solution, le pays quittera ses partenaires européens sans accord ("no deal"), et sans transition, un scénario cauchemar pour les milieux économiques.

Theresa May sur la sellette

Ce nouveau rejet, le troisième après ceux des 15 janvier et du 12 mars, est un cinglant désaveu pour la Première ministre conservatrice Theresa May, et pose la question de sa survie à la tête de l'exécutif. Dans une ultime tentative pour sauver ce traité, elle avait promis qu'elle quitterait ses fonctions si son texte était approuvé.



Cette offre avait convaincu certains eurosceptiques, mais pas le petit parti nord-irlandais DUP, qui lui assure une majorité absolue au Parlement. "Nous ne pouvons être d'accord avec un texte qui pose un risque stratégique à l'union" de l'Irlande du Nord et de la Grande-Bretagne, avait proclamé sa cheffe Arlene Foster.



Le président du Conseil européen Donald Tusk a annoncé sur Twitter convoquer un sommet européen spécial le 10 avril. Ironie de l'histoire, ce vote a eu lieu le jour-même où le Royaume-Uni aurait théoriquement dû quitter l'UE, ce vendredi 29 mars.