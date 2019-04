La vente d'alcool bientôt de retour dans les stades ?

publié le 07/04/2019 à 17:50

Il y a 18 ans, la loi Évin avait banni l'alcool des enceintes sportives. Mais une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par un groupe de députés pourrait bien remettre en cause cette règle.



Actuellement, 10 dérogations par an et par club peuvent être accordées par le maire ou le préfet. C'était par exemple le cas à Metz il y a quelques jours, pour le plus grand plaisir des supporters. "Ça fait plaisir quand on est entre copains", témoigne l'un d'entre eux. Ce n'est pas primordial mais on va dire que c'est bon enfant, et ça rafraîchit", renchérit un autre.

Pourtant, c'est donc bel et bien interdit. Mais cela n'empêche pas le public de venir alcoolisé au stade "puisqu'à 100 mètres de là, les débits de boisson sont ouverts et les supporters peuvent y boire de l'alcool", souligne le responsable de la sécurité messin.

Des recettes supplémentaires pour les clubs

C'est pour lutter contre cette hypocrisie qu'un groupe de députés a fait cette proposition de loi. Il n'est pas question de remettre en cause cette loi mais simplement de l'assouplir. À savoir autoriser la vente d'alcool comme la bière ou le vin, ce qui donnerait lieu à des recettes supplémentaires pour les clubs. Enfin, l'argument de la sécurité est également évoqué.



"Il s'agit de faire en sorte que ceux qui s'alcoolisent beaucoup en moins de 10 minutes avant d'entrer dans le stade n'aient plus besoin de consommer de l'alcool fort de cette façon, mais puissent tranquillement boire une bière entre potes avant le match et à la mi-temps", explique Stéphane Viry, député LR des Vosges, qui fait partie des élus auteurs de la proposition de loi.

Quelqu'un est capable de se retenir de boire pendant deux fois 45 minutes de football Professeur Nicolas Simon, président de l'Anpaa Partager la citation





Un argument qui ne convainc pas les associations de prévention, qui craignent elle une augmentation de la violence dans les stades. "Ça va favoriser une consommation encore plus importante d'alcool qu'actuellement. Quelqu'un est capable de se retenir de boire pendant deux fois 45 minutes de football, on pense que ça doit être faisable", estime le Professeur Nicolas Simon, président de l'Association nationale de prévention en alcoologue et addictologie (Anpaa).



Si la consommation d'alcool dans les stades est autorisée en Allemagne ou encore en Angleterre, le débat ne devrait pas arriver sur la table de l'Assemblée nationale avant l'automne prochain.