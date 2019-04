PSG-Strasbourg : les conditions pour que Paris soit champion dimanche

publié le 06/04/2019 à 09:06

Première balle de match pour le Paris Saint-Germain. S'il ne fait aucun doute que le club de la capitale sera sacré champion de France pour la huitième fois de son histoire en 2019 (après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018), la question est de savoir quand. Ce sera le cas dimanche 7 avril si l'équipe de Thomas Tuchel bat Strasbourg au Parc des Princes (coup d'envoi à 21h) et que Lille ne gagne pas à Reims un peu plus tôt dans la journée (17h).



Paris compte 80 points avant cette 31e journées (sur 38), le Losc, son premier poursuivant, 60. Dans le cas de figure énoncé, Mbappé et les siens en auraient donc 83 et les Dogues 61, soit un écart de 22 points alors que Lille ne pourrait plus en récolter que 21 par la suite. Si les conditions ne sont pas réunies ce week-end, le verdict pourrait tomber une semaine plus tard à l'occasion d'un... Lille-PSG, dimanche 14 avril (21h).

L'an passé, l'équipe alors dirigée par Unai Emery avait manqué sa première occasion d'être officiellement sacrée à Saint-Étienne (1-1) le vendredi 6 avril. Huit jours plus tard, Paris écrasait Monaco (7-1) pour valider son retour sur le trône aux dépens des Monégasques. Le record du PSG en la matière date de 2016 avec un titre acquis dès le 13 mars, au terme d'un autre carton sur la pelouse de Troyes (0-9).

Reims et Strasbourg ont leur mot à dire

Pour en revenir à cette issue de 2019, difficile d'établir un pronostic. Lille se rend sur la pelouse d'une solide équipe rémoise à domicile (seulement deux défaites à Auguste-Delaune en 15 rencontres), tandis que Paris se frotte à des Strasbourgeois en plein euphorie après leur succès en finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp suivi d'un 4-0 contre... Reims en match en retard de Ligue 1.

