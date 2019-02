publié le 21/02/2019 à 18:30

Coup de tonnerre pour Ascoval. La reprise avait été validée par la justice. Altifort devait, théoriquement, mettre 35 millions d'euros sur la table, en plus des 47 millions d'euros de fonds publics. Mais l'entreprise l'a admis ce jeudi 21 février : elle n'a pas l'argent, elle n'a pas obtenu de financement.



Conséquence, Bercy a piqué une grosse colère. "En l'espèce, Altifort a trompé tout le monde", dit le ministère de l'Économie. Cette reprise devait sauver 280 emplois. À Saint-Saulve, près de Valenciennes, c'est la consternation.

"On est dépités ! On nous avait promis monts et merveilles (...) et au final on aura rien. C'est même plus de la colère, c'est du dépit. Altifort nous l'a fait à l'envers, en réalité il n'y a rien, rien de concret", a lâché devant l'usine Vincent, 51 ans, agent de maintenance. "Je ne sais pas ce qu'on va devenir maintenant", a-t-il ajouté. Le tribunal de Strasbourg examinera de nouveau le plan de reprise le 27 février.

Daech - Il était la voix française de l'Etat Islamique. Le jihadiste Fabien Clain a vraisemblablement été tué mercredi 20 février, en Syrie. par une frappe de la coalition internationale, à Baghouz, le dernier bastion de Daech. Son frère, Jean-Michel, est grièvement blessé.



Sommet - Devant les 190 prélats rassemblés au Vatican, le Pape François a immédiatement donné le ton: "Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples condamnations mais des mesures concrètes et efficaces".



"Espèce de sioniste" - L'homme qui a insulté le philosophe Alain Finkielkraut samedi 16 février à Paris est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 22 mai pour y être jugé.