publié le 21/02/2019 à 13:07

Le Vatican va enfin regarder les choses en face. Un sommet inédit dans l'histoire de l'Église catholique s'est ouvert ce jeudi 21 février à Rome. Il entend aborder un sujet jusqu'ici tabou : les agressions sexuelles sur mineurs dans le clergé. "Le peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non pas de simples et évidentes condamnations, mais de préparer des mesures concrètes et efficaces", a dit le pape François, en recommandant d'écouter "le cri des petits qui demandent justice".



Jusqu'à dimanche, toute la hiérarchie de l'Église catholique va échanger sur ce sujet hautement sensible. Les évêques ont entendu ce matin les témoignages enregistrés de cinq victimes. Des récits terrifiants, comme celui d'une Africaine abusée et frappée par un prêtre qui l'obligeait à avorter.

Dans la foulée de ces témoignages, le premier intervenant, le cardinal philippin Luis Antonio Taglé, a placé les évêques face à leurs responsabilités. "À travers notre manque de réponse à la souffrance des victimes, au point même de les rejeter et de couvrir le scandale pour protéger les auteurs, nous avons blessé et profondément abîmé la relation avec ceux que nous sommes censés servir".

