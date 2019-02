Ophélie Winter, victime d'un très grave accident, sort du silence

publié le 21/02/2019 à 12:18

Depuis plusieurs mois, Ophélie Winter ne donnait plus de nouvelles sur son compte Twitter. Mercredi 20 février, l'interprète de Dieu m'a donné la foi a publié son premier tweet depuis le 8 octobre 2018 pour adresser "1.000.000 mercis" à ses fans qui célèbrent son 45e anniversaire.



La raison de son silence, un grave accident de voiture. "Je voulais juste vous demander pardon pour mon silence dû, entre autres, à un grave accident de voiture qui m'a brisé l'intégralité de ma cage thoracique, plus un "no-nos" [un type de corset] pour maintenir mon ptit corps de poulet rôti 3 mois de lit... l'enfer", a écrit l'ancienne candidate de Danse avec les stars sur sa page.

En 2017, la chanteuse avait déjà rassuré ses fans après quelques temps de silence à cause d'effets secondaires "insupportables" du Levothyrox. À l'époque, elle avait également posté un long message sur ses comptes Twitter et Instagram, s'excusant de sa discrétion. "Ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables", avait-elle écrit. "J'ai dû malheureusement, contrainte et forcée, annuler et refuser plusieurs engagements et événements professionnels très importants pour moi."

