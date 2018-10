publié le 24/10/2018 à 13:12

Un peu de respect pour les piétons. Cela n'est désormais plus une injonction. Désormais, tout automobiliste qui refuse la priorité à un piéton peut se voir infliger un retrait de six points et une amende allant de 135 à 750 euros. La peine a été alourdie ces derniers mois.



Ce matin avait lieu les premiers contrôles à Paris. En à peine deux heures, 35 automobilistes et motards se sont fait verbaliser place de l'Opéra pour refus de priorité aux piétons sur les passages cloutés. Le retrait de points et l'amende, beaucoup de conducteurs trouvent la sanction disproportionnée.

Exceptionnellement aujourd'hui, pour éviter de perdre des points et de payer une amende, les automobilistes sont invités à un stage de sensibilisation.

Depuis le début de l'année, 14 piétons ont été tués à Paris, dont des personnes âgées et des enfants. Un chiffre déjà plus élevé qu'en 2017.

