et AFP

publié le 24/10/2018 à 12:00

Un ticket gagnant a été identifié à un super-loto record de 1,6 milliard de dollars aux États-Unis, ont annoncé mercredi 24 octobre les responsables de la loterie. Le ticket a été vendu en Caroline du Sud, a précisé Mega Millions sur son site internet. Les numéros vainqueurs étaient le 28, 70, 5, 62 et 65 avec le 5 pour numéro MegaBall.



Mais l'heureux gagnant ne touchera pas la totalité de la somme puisque, contrairement à la France, les montants gagnés au loto américain sont soumis à impôt. Il pourra choisir un paiement immédiat à "seulement" 625,6 millions de dollars, ou recevoir la somme totale de 1,09 milliard de dollars en plusieurs échéances étalées sur 29 ans.

Le précédent record de la plus grosse somme à la loterie américaine date de 2016 : à l'époque, il s'élevait à 1,58 milliard de dollars et avait fait trois gagnants. Quant au dernier plus gros gagnant, il s'agit de Mavis Wanczyk, une mère de famille de 53 ans, qui avait remporté 758,7 millions de dollars au jackpot du Powerball de 2017.