Google aussi rend hommage à Mamoudou Gassama

Et le 51, rue Marx-Dormoy devint le "Gassama's hall of fame". Sur ses cartes de Paris, Google Maps a renommé l'immeuble escaladé par Mamoudou Gassama pour sauver un enfant suspendu dans le vide au quatrième étage, en hommage à l'acte du jeune Malien en mai dernier.



Requalifié en "site historique" sur Google Maps, l'immeuble porte désormais le nom de "Mamoudou Gassama's hall of fame", que l'on pourrait traduire par "le temple de la renommée de Mamoudou Gassama". Sollicité par Le Parisien, Google n'a pas indiqué d'où venait ce changement de nom.

Un nouvel hommage pour celui qui avait déjà été récompensé par un BET Awards, à Los Angeles, en juin. Le 26 mai dernier, ce jeune Malien sauvait ce garçon de 4 ans d'une chute sûrement mortelle, escaladant la façade de cet immeuble du XVIIIe arrondissement parisien. Un acte filmé par des badauds et largement diffusé sur les réseaux sociaux.

Mamoudou Gassama, devenu héros national et surnommé le "spiderman du XVIIIe" a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, avant de recevoir la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, puis d'être naturalisé français en septembre. Il a désormais rejoint les rangs des sapeurs-pompiers de Paris.

Le "Mamoudou Gassama's hall of fame" Crédit : Capture d'écran Google Maps