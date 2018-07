Les actualités de 12h30 : plus de 4.000 militaires ont défilé sur les Champs-Élysées

publié le 14/07/2018 à 13:26

Ce samedi 14 juillet, c’est jour de Fête Nationale et la France a rendu hommage à ses troupes. 4.290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères ont participé au défilé sur les Champs-Élysées à Paris.



Organisé autour du thème de la "fraternité d'armes", le traditionnel défilé a connu deux petits accrocs. Avec notamment un léger accrochage entre de deux motards de la Garde Républicaine en début de défilé et un problème d’alignement des couleurs de drapeau lors du passage de la Patrouille de France dans le ciel parisien.

Les invités d'honneur cette année étaient Singapour et le Japon, dont le Premier ministre a finalement dû annuler sa venue à cause des inondations qui endeuillent son pays.

À écouter également dans ce journal

Coupe du Monde : la finale France-Croatie est demain à 17h. Les Français sont en train d'arriver à Moscou où aura lieu le match. Les Bleus, eux, ont quitté leur camp de base d'Istra ce matin pour rejoindre la capitale russe.



Circulation : Bison Futé a classé la journée en rouge sur les routes de France. C’est la deuxième vague de départ en vacances de l’été. Les automobilistes ne doivent pas oublier de se reposer : 1 accident sur 3 est due à la fatigue au volant.



Cyclisme : le Belge Greg Van Avermaet reste en jaune avant le départ de la 8e étape ce samedi 14 juillet. 181 kilomètres entre Dreux et Amiens, dernière occasion de la semaine pour les sprinteurs avant les pavés dimanche 15 juillet.