Tour de France 2018 : Gronewegen remet ça à Amiens

Vainqueur un 14 juillet en 2005, David Moncoutié n'a toujours pas de successeur au palmarès des Français qui se sont imposés sur le Tour le jour de la fête nationale. Attendu lors du sprint massif à Amiens, sur une arrivée qu'il "connaît par cœur" selon ses propres mots, le sprinteur de la formation Groupama-FDJ Arnaud Démare, dépité, n'a même pas pu participer à l'explication finale.



Comme la veille à Chartres, la victoire est revenue au Néerlandais Dylan Gronewegen (Lotto NL-Jumbo), qui signe son 3e succès sur la Grande Boucle après une première consécration l'an passé sur les Champs-Élysées. L'Allemand André Greipel prend la 2e place, le Colombien Fernando Gaviria la 3e, le Slovaque Peter Sagan la 4e. Gronewegen, Gaviria et Sagan sortent de la première semaine de course avec deux succès chacun.

Au classement général, le Belge Greg Van Avermaet reste bien sûr en jaune avant le début des choses sérieuses, dimanche 15 juillet avec les pavés de Roubaix puis mardi 17 juillet avec la première étape de montagne, dans les Alpes, Annecy - Le Grand-Bornand. Seul perdant de cette 8e étape, l'Irlandais Dan Martin, le vainqueur de Mûir-de-Bretgane, qui perd une trentaine de secondes après une chute à 16 km de l'arrivée.

Cette étape de transition a été animée par trois coureurs, les Néerlandais Laurence Ten dam (Sunweb), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) et le Français Fabien Grellier (Direct Énergie), sortis du peloton après 40 minutes de course. Ten Dam a vite stoppé son effort. Grellier et Minnaard, qui ont compté jusqu'à 6'30" d'avance, ont été repris dans les 10 derniers kilomètres. Aucune échappée n'est encore allée au bout.

16h18 - Victoire de Dylan Gronewegen à Amiens. C'est la deuxième victoire en deux jours du Hollandais après celle à Chartres hier. L'Allemand André Greipel prend la 2e place, le Colombien Fernando Gaviria la 3e, le Slovaque Peter Sagan la 4e. Le Belge Greg Van Avermaet reste bien sûr en jaune avant le début des choses sérieuses, dimanche avec les pavés de Roubaix puis mardi avec la première étape de montagne, dans les Alpes.

16h16 - Flamme rouge du dernier kilomètre. Arnaud Démare n'est pas à l'avant.



16h14 - 3 km avant la ligne. Le peloton voit la cathédrale d'Amiens dans une portion en descente. Philippe Gilbert accélère à l'avant et prend quelques mètres d'avance.



16h12 - 5 km avant la ligne. Qui va remporter le 6e sprint en 8 étapes ?



16h10 - Fabien Grellier à son tour repris par le peloton. Nous allons bien assister à un sprint massif à Amiens, dans 7 km.



16h06 - Grellier désormais seul en tête avec 18 secondes d'avance à 10 km de la ligne. Minnaard s'est relevé.



16h01 - Plus que 39 secondes d'avance pour Grelmlier et Minnaard à 14 km de la ligne. Le groupe Dan Martin pointé à 1'30" du 1er peloton.



15h57 - Une grosse chute coupe le peloton en deux. Julian Alaphilippe, Dan Martin, Tony Martin, Christophe Laporte, le maillot à pois Toms Skujins sont notamment impliqués.



15h54 - Escorté par deux équipiers, le maillot jaune belge Greg Van Avermaeat va grappiller la dernière seconde du sprint bonus. Il porte son avance sur le Britannique Geraint Thomas à 7 secondes au général.



15h53 - Le duo de tête au sprint bonus, Minnaard empoche 3 secondes de bonification, Grellier 2. 20 km à parcourir. Le peloton à 1'20".



15h48 - Le peloton aperçoit les deux hommes de tête au loin. 1'30" d'écart à 23 km de ligne.



15h44 - Grellier et Minnaard possèdent 1'47" d'avance à 26 km de l'arrivée.



15h37 - Le duo de tête regagne un peu de terrain : de nouveau 2 minutes de marge à 32 km d'Amiens.



15h30 - 38 km à parcourir, Fabien Grellier et Marco Minnaard jettent leurs dernières forces dans la bataille pour conserver 1'45" d'avance sur le peloton.



15h21 - Plusieurs coureurs de la Quick-Step se relaient en tête de peloton pour tenter de réduire un peu plus l'écart sur le duo de tête. 2 minutes de retard à 45 km du but.



15h13 - Plus que 2 minutes de marge pour Grellier et Minnaard à l'avant. 51 km à parcourir.



15h02 - Nouvelle accélération en tête de peloton, sous l'impulsion des équipes de sprinteurs. Résultat immédiat : le retard sur les deux échappés descend à 2'34" à 57 km d'Amiens.

14h50 - Toujours un peu plus de 3 minutes de marge pour le Français Fabien Grellier et le Hollandais Marco Minnaard à 65,5 km de l'arrivée.



14h37 - Le peloton, en file indienne, pointe à 3'19" du duo de tête. 73 km à parcourir.



14h25 - Le peloton au ravitaillement de Montroty (km 84,5). 3'42" d'avance pour Grellier et Minnaard.



14h18 - À 87 km d'Amiens, l'avance des deux échappés tourne toujours autour de 4 minutes.



14h12 - Arnaud Démare a remporté le sprint intermédiaire du peloton devant Peter Sagan et Fernando Gaviria.

14h06 - Grellier et Minnaard au sprint intermédiaire de La Neuve Grange. Le Français passe en 1er. 4'00" d'avance sur le peloton à 94,5 km de l'arrivée.



13h55 - L'avance des deux hommes de tête tombe sous les 4 minutes : 3'58" à 102,5 km d'Amiens.



13h44 - 4 minutes et 15 secondes d'avance à l'avant pour le Français Fabien Grellier (Direct Énergie) et le Hollandais Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert). 109,5 km à parcourir.



13h29 - 118 km à parcourir. 4'38" de marge pour les deux échappés.



13h15 - Plus que 5'38" d'avance pour Grellier et Minnaard sur le peloton à 127 km de l'arrivée.



13h01 - L'avance du duo de tête stabilisée autour de 6'30" à 138 km d'Amiens.



12h52 - Ils ne sont plus que deux en tête, le Français Fabien Grellier et le Néerlandais Marco Minnaard. 6 minutes et 6 secondes d'avance à 144 km du but.

12h49 - Marco Minnaard passe en tête au sommet de la côte de Pacy-sur-Eure et empoche un point, son premier au classement de la montagne.



12h47 - À 147 km de l'arrivée, Ten Dam, Grellier et Minnaard comptent 4'55" d'avance sur un peloton qui laisse filer pour le moment.



12h36 - L'avance des trois fuyards grimpe à 2 minutes et 15 secondes à 153,5 km d'Amiens.



12h32 - Ten Dam rejoint par deux coureurs, le Français Fabien Grellier (Direct Énergie) et un autre Hollandais, Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert). Le trio compte 42 secondes d'avance à 156,5 km de l'arrivée.

12h30 - Nouvelle tentative d'échappée, celle du grimpeur hollandais Laurens Ten Dam (Sunweb).



12h25 - Peloton de nouveau groupé à 161,5 km d'Amiens.



12h19 - Attaque de Richie Porte à 165 km de l'arrivée mais l'Australien ne poursuit pas son effort. Il laisse son équipier suisse Stefan Küng seul devant.



12h09 - Un point sur les 50 premiers du classement général :



1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 28 h 19:25. 2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 6.

3. Tejay Van Garderen (USA/BMC) 8.

4. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 9. 5. Philippe Gilbert (BEL/QST) 15.

6. Bob Jungels (LUX/QST) 21.

7. Rigoberto Uran (COL/EFD) 48.

8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 54.

9. Rafal Majka (POL/BOR) 55.

10. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 56.

11. Richie Porte (AUS/BMC) 56.

12. Mikel Landa (ESP/MOV) 58.

13. Adam Yates (GBR/MIT) 1:05.

14. Christopher Froome (GBR/SKY) 1:05.

15. Soren Kragh Andersen (DEN/SUN) 1:06.

16. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1:11.

17. Primoz Roglic (SLO/LNL) 1:20.

18. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:21.

19. Tom Dumoulin (NED/SUN) 1:26.

20. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 1:29.

21. Daniel Martin (IRL/EAU) 1:30.

22. Egan Bernal (COL/SKY) 1:33.

23. Romain Bardet (FRA/ALM) 1:48.

24. Warren Barguil (FRA/FST) 2:00. 25. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 2:05.

26. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 2:11.

27. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:13.

28. Pierre Rolland (FRA/EFD) 2:16. 29. Ion Izagirre (ESP/BAH) 2:25.

30. Mikel Nieve (ESP/MIT) 2:36.

31. Peter Sagan (SVK/BOR) 2:45.

32. Arthur Vichot (FRA/FDJ) 3:01.

33. Pierre Latour (FRA/ALM) 3:23.

34. Maxime Bouet (FRA/FST) 3:39.

35. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 3:45. 36. Serge Pauwels (BEL/DDT) 3:58.

37. Damiano Caruso (ITA/BMC) 4:00.

38. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 4:05. 39. Magnus Nielsen (DEN/AST) 4:06.

40. Julien Simon (FRA/COF) 4:10. 41. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 4:19.

42. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 4:24.

43. Romain Hardy (FRA/FST) 4:47. 44. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 4:58.

45. Mathias Frank (SUI/ALM) 5:03.

46. Guillaume Martin (FRA/WGG) 5:12. 47. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 5:53.

48. Tanel Kangert (EST/AST) 6:02.

49. Daryl Impey (RSA/MIT) 6:06.

50. Kristijan Durasek (CRO/EAU) 6:15.

12h00 - Marcus Burghardt a compté 30 secondes d'avance mais vient de couper son effort en s'arrêtant littéralement sur le côté de la route. Le coéquipier de Peter Sagan n'a pas voulu se lancer seul à 170 km de l'arrivée et préfère économiser ses forces pour les pavés de Roubaix demain.



11h58 - Burghardt prend 18 secondes d'avance sur le peloton.



11h55 - La première attaque est signée Marcus Burghardt, l'Allemand de la Bora.



11h53 - C'est réellement parti pour cette 8e étape



11h52 - Le Français Warren Barguil a également eu un petit incident mécanique.



11h50 - Le départ réel est retardé de quelques secondes après la chute d'un coureur dans le défilé, l'Allemand Nils Politt (Katusha-Alpecin).



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 8e étape.