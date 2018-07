publié le 15/07/2018 à 13:58

C'est toute la France qui attend 17h pour supporter les Bleus face à la Croatie. 230 fans-zones sont installées à travers tout le pays (consultez notre carte interactive), protégées par un vaste dispositif de sécurité. La France se passionne pour cette équipe qui a réussi à montrer qu'elle avait de l'envie, de la maîtrise, le sens du collectif. Et sous la Tour Eiffel, ils seront près de 90.000 à supporter les Bleus.



Tous les regards seront tournés vers le stade Loujniki de Moscou. Jusqu'à 10.000 supporters croates sont attendus, contre plus de 3.000 français. Les Tricolores ne partent donc pas favoris dans les tribunes.

Mais forcément les supporters sont impatients d'être à ce soir pour le dénouement de cette Coupe du Monde face aux Croates. Et en cas de victoire, les Français devraient déferler sur les Champs Elysées à Paris comme en 98.

Coupe du Monde : c'est toute la communauté tricolore qui s'apprête à vibrer dans un peu plus de 4 heures maintenant. Les expatriés français du monde entier tentent de recréer ailleurs, la ferveur qui se fait sentir sur le territoire.



Coupe du Monde : les chaines de télévision qui retransmettent l'événement devraient battre des records d'audience. La barre des 20 millions de téléspectateurs devrait être dépassée pour la finale.



Politique : Emmanuel Macron assistera au match en compagnie de son épouse Brigitte et de plusieurs personnalités. Le président est actuellement dans l'avion, avant la rencontre il s’entretiendra avec le président russe Vladimir Poutine.