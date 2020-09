publié le 15/09/2020 à 17:15

Paul était âgé de 19 ans et étudiait l'histoire lorsqu'il a franchi les portes du studio d'enregistrement des 12 coups de midi. Déterminé à gagner, à dépasser ses peurs et à faire entendre sa voix, il était pourtant loin d'imaginer l'ampleur de sa réussite. En quelques semaines et après plus de 150 émissions, il est devenu le plus jeune champion de l'histoire de l'émission, a enchanté le public grâce à son intelligence hors norme, et a remporté près de 700.000 euros.

Cette victoire impressionnante était inconcevable pour lui, que rien ne prédestinait à cette exposition médiatique. Paul a été diagnostiqué autiste Asperger, et si cette particularité est quelque chose qui le définit, hors de question pour lui d'être réduit à cela. Cette différence, il en a fait sa force, et il le raconte dans son livre Ma 153e victoire, chez Harper Collins.

Dans On est fait pour s'entendre, Paul raconte dans ce grand entretien, son quotidien, celui d'un jeune homme, étudiant en histoire, pas comme les autres. Personne amusante, touchante, mais surtout attachante, Paul est considéré par certains comme un extraterrestre. "Si on me définit comme étant en dehors de ces fameuses normes qui régissent la société, alors oui, on peut dire que je suis un extraterrestre. Je cherche constamment à savoir le pourquoi du comment", témoigne le jeune homme.

Le syndrome d'Asperger, qu'est-ce que c'est ?

Forme d'autisme, le syndrome d'Asperger est "un trouble du développement qui ne touche pas les capacités cognitives. On a du mal avec le second degré, les relations sociales sont dures, et c'est difficile de créer du lien avec les autres" explique Paul. Cette maladie se caractérise souvent par des symptômes comme l'isolement, des violences passagères, ou encore des moments de dépression. "Ce n'est pas facile tous les jours, car on ne trouve pas toujours une aide de chaque instant qui nous comprend parfaitement" continue Paul.

Et si Paul a fait de cette maladie une force, le syndrome d'Asperger perturbe au quotidien. "Les bruits peuvent être démultipliés, et nous avons du mal à comprendre le système, comme par exemple les heures pour manger, ou l'obligation d'aller en cours à telle heure". Des incompréhensions qui se dissipent avec l'âge, mais qui restent difficile à contenir à l'enfance, notamment pour les parents.

Au-delà du vainqueur de jeux télé qu'il est, Paul a voulu, à travers son livre, raconter le quotidien et la vie d'une personne atteinte de cette maladie. "Je souhaitais raconter mon propre parcours, mais surtout raconter comment l'autisme s'est manifesté chez moi". Un livre et un message d'espoir pour les familles concernées : "Je pense avoir rempli mon rôle qui était de donner de l'espoir à ces familles"...