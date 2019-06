publié le 19/06/2019 à 13:47

C'est une proposition de loi qui fait débat. Emmenés par François-Michel Lambert (Libertés et territoires), des députés de quatre groupes politiques différents, dont certains de la majorité présidentielle, prônent une "légalisation contrôlée" du cannabis dans une proposition de loi transmise à la presse ce mardi 18 juin.

L'économiste Pierre Kopp soutient ce projet parce que "la situation actuelle a montré son inefficacité". Selon lui, "le fait de légaliser le cannabis est la seule façon de supprimer un marché noir et florissant", dans un pays qui a la consommation la plus élevée d'Europe et où un Français sur deux entre 18 et 64 ans l'a déjà expérimenté.

Il estime également qu'il doit y avoir un "jeu intelligent de la part de l'État" qui consiste à fixer le niveau de taxes de façon suffisamment élevée pour que le cannabis soit à un prix suffisamment pour "décourager la consommation" et surtout "suffisamment bas pour ne pas encourager le trafic". Pierre Kopp ajoute que le cannabis est "une drogue qui doit être contrôlée par l'État et non par les organisations criminelles".

D'après les estimations, cette loi pourrait rapporter jusqu'à 2,8 milliards d'euros à l'État mais "ce n'est pas la motivation essentielle" selon l'économiste qui précise que le but premier de cette manœuvre est de "retirer cette somme aux organisations criminelles et passer la main à l'État de façon à ce que ce soit lui qui régule".